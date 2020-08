Romania: premier Orban, governo studia la possibilità di riaprire i ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno ha richiesto agli specialisti un'analisi in merito alla riapertura delle attività in spazi chiusi, ristoranti compresi. Lo ha detto il primo ministro romeno, Ludovic Orban in una dichiarazione alla stampa. "Stiamo aspettando la valutazione e in base a questo prenderemo una decisione", ha detto Orban. Il primo ministro avrà un nuovo incontro questa settimana con i rappresentanti dell'industria ricettiva. Orban ha detto che non è stato fissato ancora alcun calendario, ma che "è necessaria una decisione" quando finirà la stagione estiva. (Rob)