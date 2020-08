Conte ad Amatrice: "Le risorse del Recovery fund potranno contribuire alla ricostruzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery fund potrà dare un contributo per integrare le risorse già stanziate per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando al termine della messa ad Amatrice in ricordo delle vittime del sisma del centro Italia. "Stiamo creando le premesse per procedere più speditamente con la ricostruzione - ha spiegato il premier - . Il decreto rilancio di agosto e il decreto semplificazione, insieme alle ordinanze del commissario Legnini, hanno creato un quadro per accelerare la ricostruzione, anche del centro storico". Infatti, ha sottolineato, "con la normativa vigente era pressoché impossibile costruire. Abbiamo fatto uno sforzo normativo per modificare la disciplina". Per la ricostruzione privata, ha aggiunto, "abbiamo fatto diversi interventi valorizzando l'apporto professionisti e valorizzando le autocertificazioni. Creiamo le premesse per procedere molto più speditamente. Dobbiamo fare presto contro il rischio spopolamento di queste aree. E' una corsa contro il tempo. Sicuramente le risorse del Recovery fund potranno dare un contributo per integrare quelle già stanziate". Secondo Conte, "i cittadini fanno bene a protestare, a lamentarsi, a chiedere, a pretendere. Non devono giustificarsi con nessuno. E' a loro - ha osservato -che vogliamo e dobbiamo dare risposte". Dopo la cerimonia, in forma privata, il presidente del Consiglio ha incontrato alcuni abitanti di Amatrice. In particolare una coppia che, nella notte del terremoto, ha perso il figlio.(Rin)