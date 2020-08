Varese: aggredisce medici del P.s. e gli agenti, Polizia arresta 45enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio del 21 agosto un equipaggio delle Volanti di Varese è dovuto intervenire presso il locale Pronto Soccorso, dove C.S. un 45enne italiano abitante in un paese della provincia, si era presentato con una ferita da taglio sul braccio subita, verosimilmente, per un regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di stupefacenti. L'uomo, in evidente stato di alterazione dovuta anche all’assunzione di cocaina, ha dapprima discusso con i paramedici cercando di colpirli con sberle e pugni e, successivamente, accortosi dell’arrivo degli agenti, si è scagliato contro loro, aggredendoli sia verbalmente sia fisicamente. La preparazione degli agenti ha permesso, con non poca difficoltà, di contenere la furia dell’uomo e di procedere alla sua identificazione. Il soggetto, già noto alle forze dell'ordine per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti e già condannato per omicidio preterintenzionale, è stato quindi arrestato per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura. La mattina seguente si è celebrato il processo con rito per direttissima dove è stato convalidato l’arresto ed è stato disposto, a carico di C.S., l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Nel contempo gli Ufficiali di Polizia giudiziaria della locale Divisione Anticrimine gli hanno notificato il foglio di via obbligatorio, per la validità di anni tre dal Comune di Varese, emesso dal Questore di Varese. (Rem)