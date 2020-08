Speciale difesa: Del Re su Libia, cessate il fuoco il fuoco nuova possibilità per una via d’uscita politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saluto con grande favore il cessate il fuoco che offre una nuova possibilità ad una via d’uscita politica, l’unica possibile, alla intricata crisi libica". Lo ha detto la vice ministra della Difesa, Emanuela Del Re, in un post su Facebook. "Come Italia continueremo a svolgere il nostro ruolo di facilitazione verso tutte le parti interessate affinché diano seguito al percorso delineato nei comunicati del Consiglio presidenziale e dalla Camera dei rappresentanti. Tali sviluppi costituiscono un importante e coraggioso passo verso la stabilizzazione della crisi libica. Solo un percorso condiviso per superare l'attuale stallo istituzionale nel Paese, a partire da una immediata cessazione delle ostilità e dalla riattivazione della produzione petrolifera, può consentire di fare passi in avanti verso una pace e una stabilità durevoli. Si tratta di un percorso non semplice, ma non ha alternative, e troverà l’Italia - e spero tutta l’Unione Europea - nel sostenerlo". (Com)