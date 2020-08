I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turismo: Coldiretti, 73 per cento italiani rientrati dalle vacanze - Quasi un italiano su due (49 per cento) in vacanza acquista prodotti tipici come souvenir che si classificano come i preferiti nell’estate 2020, nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria a sagre e feste di Paese. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè con quasi tre italiani su quattro (73 per cento) rientrati a casa anche se non mancano quanti sono in partenza per fine mese e settembre. Con una spesa media destinata dagli italiani alle vacanze estive crollata a 588 euro per persona con un calo del 25 per cento rispetto allo scorso anno per le difficoltà causate dalla crisi economica sono 34 milioni gli italiani che hanno deciso di non cancellare le vacanze, almeno per qualche giorno, in un’estate 2020 segnata dall’emergenza Covid 19. (Rin)