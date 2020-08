I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: coronavirus, altri 80 contagi nelle ultime 24 ore - Il ministero della Salute della Tunisia ha registrato altri 80 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, di cui 71 locali e gli altri giunti dall’estero. Il numero contagi è aumentato a quota 1.615 dopo la riapertura delle frontiere il 27 giugno scorso, precisa l’emittente radiofonica locale “Mosaique Fm”. Il leader del movimento Ennahda e presidente del parlamento, Rached Ghannouchi, ha denunciato ieri che lo scoppio di nuovi casi di coronavirus in Tunisia nelle ultime settimane è dovuto principalmente al licenziamento dell'ex ministro di Salute, Abdellatif Mekki. “Un comandante in missione non dovrebbe essere sostituito durante la guerra", ha detto il politico tunisino. Mekki, esponente del movimento islamico Ennahda, è stato estromesso dal premier Elyes Fakhfakh prima che quest’ultimo presentasse le dimissioni nelle mani del capo dello Stato, Kais Saied. A partire dal 26 agosto, nessuno entrerà in territorio tunisino senza un test Rt-Pcr negativo. L’obbligo di presentare test Pcr real-time, un metodo che simultaneamente amplifica (reazione a catena della polimerasi o Pcr) e quantifica l'eventuale presenza di materiale genetico del coronavirus Sars-CoV-2, riguarda gli arrivi classificati anche dai paesi inseriti nella “categoria verde”, ovvero bassa diffusione. Anche i passeggeri provenienti dall’Italia, inserita nella suddetta fascia verde, dovranno presentare obbligatoriamente un certificato di laboratorio attestante l’esito negativo di test Covid-19 effettuato nelle 72 ore precedenti il viaggio e che non superi comunque le 120 ore dal rilascio al momento dell’ingresso in Tunisia. (Res)