I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: esplosione gasdotto presso Damasco, interrotta elettricità - Una violenta esplosione ha colpito questa notte il gasdotto Arab Gas Pipeline nel tratto fra la zona di Damir e quella di Adra, nella campagna di Damasco, in Siria, causando un’interruzione dell’energia elettrica in tutto il paese. Lo ha dichiarato il ministro siriano dell’Elettricità, Muhammad Zuhayr Kharboutli, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa siriana “Sana”. A detta del ministro si tratta del sesto incidente di questo tipo nella regione. Per parte sua il ministro del Petrolio di Damasco, Ali Ghanem, ha dichiarato che l’esplosione che ha colpito la principale linea di alimentazione energetica nel sud della Siria “potrebbe essere stata originata da un atto terroristico”. (segue) (Res)