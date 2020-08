Regno Unito: Johnson, rientro a scuola passaggio di importanza vitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garantire il rientro dei bambini britannici nelle aule per imparare insieme ai loro coetanei è un elemento di importanza vitale. Lo ha ribadito il primo ministro britannico, Boris Johnson, scrivendo su Twitter. "Niente avrà un effetto maggiore sulle opportunità nella vita dei nostri bambini che il loro rientro a scuola", ha affermato Johnson. Il premier ha rimarcato che la riapertura delle scuole è "un dovere morale" e ciò deve avvenire in sicurezza, motivo per cui "vorrei ringraziare il personale delle scuole per aver speso i mesi estivi nel rendere le classi sicure dal punto di vista del Covid-19 in vista del pieno rientro a settembre". Secondo Johnson, i vertici delle autorità sanitarie britanniche hanno dichiarato che il rischio di contrarre il Covid-19 nelle classi è molto basso e che è "di gran lunga più dannoso" per lo sviluppo dei bambini tenerli ancora lontani dalle scuole. (Rel)