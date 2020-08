Editoria: Mattarella, Arrigo Levi giornalista colto e raffinato, direttore autorevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, appresa la notizia della scomparsa di Arrigo Levi, in un messaggio di cordoglio inviato alla figlia Donatella dichiara: "Ho appreso con tristezza la notizia della scomparsa di suo padre Arrigo, giornalista colto e raffinato, direttore autorevole, per lunghi anni stimato consigliere della presidenza della Repubblica sotto i presidenti Ciampi e Napolitano. Con i suoi libri, le sue corrispondenze dall’estero e le sue trasmissioni televisive", continua il capo dello Stato, "ha raccontato e acutamente interpretato i grandi sommovimenti dell’età contemporanea. Lo ricordo anche per la passione civile che lo ha animato sin da giovanissimo e per l’inconfondibile tratto umano, affabile e signorile. Le porgo - conclude Mattarella -, gentile signora Levi, sentimenti profondi di cordoglio e di vicinanza".(Com)