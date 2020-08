Milano: Carabinieri arrestano tre persone per rissa in via Padova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri di “Milano Monforte” hanno arrestato, per rissa aggravata un 29enne egiziano incensurato, un 44enne egiziano con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e un altro 44enne egiziano con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. Alle ore 18.45 circa, al culmine di un accesso diverbio per futili motivi, iniziato all’interno di un mini market e proseguito sulla pubblica via, avevano ingaggiato una violenta colluttazione durante la quale si erano colpiti a vicenda con calci, pugni e bottiglie di vetro, venendo bloccati dai carabinieri in via Predabissi angolo via Padova. nella circostanza, uno dei soggetti è stato medicato sul posto dai sanitari del 118 mentre gli altri due connazionali, avendo riportato varie contusioni agli arti, nonché ferite da taglio al volto e al capo, sono stati trasportati – in codice verde – all’istituto clinico città studi e all’ospedale Fatebenefratelli per le cure del caso. gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma “Montebello” in attesa del giudizio direttissimo. (Rem)