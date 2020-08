Milano: da Carabinieri sanzioni e chiusure per 4 esercizi pubblici che non rispettavano norme igieniche e anti covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri di “Milano Monforte” e della c.i.o. del 3° reggimento cc “Lombardia”, insieme a personale del nucleo antisofisticazione e sanità e del nucleo dei Carabinieri ispettorato del lavoro di Milano,hanno ispezionato quattro esercizi pubblici. Al titolare di un mini market sono state elevate sanzioni per un ammontare complessivo di 7.600 uro ed è stata sospesa l’attività per 1 giorno poiché ha impiegato due lavoratori extracomunitari in nero e non ha rispettato le misure di contenimento della diffusione del covid-19. Al titolare di un bar sono state applicate sanzioni per un totale di mille euro e contestuale proposta di sospensione dell’attività poiché non ha applicato correttamente le previste procedure di igiene. Al titolare di un ristorante, sono state elevate sanzioni per un ammontare di 2.000 euro poiché non ha applicato correttamente le previste procedure di igiene. Infine è stato controllato un ristorante e, nei confronti del titolare, sono state elevate sanzioni per un ammontare di 400 euro per non aver rispettato le misure di contenimento della diffusione del covid-19.(Com)