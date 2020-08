Editoria: Gelmini (FI), con Arrigo Levi se ne va uno dei padri del giornalismo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, afferma che "con la scomparsa di Arrigo Levi il giornalismo italiano perde un altro dei suoi 'padri nobili'. Fu professionista appassionato e competente: dopo essere stato costretto all'esilio - continua la parlamentare in una nota -, fu attivo antifascista e contribuì alla rinascita della coscienza democratica nel Paese. Primo presentatore del telegiornale, fu uomo di cultura, valori e ideali. Un maestro per intere generazioni". (Com)