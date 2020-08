Civitavecchia: Fns Cisl Lazio, nel carcere incendio in una cella e 6 agenti intossicati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 21 agosto scorso abbiamo segnalato l'ennesima aggressione avvenuta nel carcere di Civitavecchia, che ha causato 20 giorni di prognosi all’assistente capo aggredito. Oggi nel carcere Istituti Penitenziari di Civitavecchia Nc - Aurelia, un detenuto egiziano ha aggredito un assistente capo tentando di soffocarlo. Stanotte lo stesso detenuto, a quanto apprendiamo, ha dato fuoco alla sua cella: sei poliziotti penitenziari sono rimasti intossicati e hanno dovuto far ricorso alle cure in ospedale". Lo rende noto la Fns Cisl Lazio. "Per la Fns Cisl occorrono interventi immediati ed urgenti. Non comprendiamo, inoltre, come mai ad oggi il detenuto resta dov'è, invece, di farlo assistere in strutture mediche idonee". (Com)