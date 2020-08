Terremoto: Cangini (FI), governo fallimentare, Stato ha fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia Andrea Cangini, eletto nelle Marche, afferma: "Quattro anni, quattro governi, quattro commissari straordinari. I presupposti per decretare il fallimento dello Stato rispetto alla tragedia nazionale del terremoto che il 24 agosto 2016 ha spezzato in due l’Italia ci sono tutti, e i fatti, purtroppo - continua il parlamentare in una nota -, confermano la tesi. Delle 14 mila richieste di contributo per la ricostruzione ne sono state accolte solo 5.325, e di questi interventi solo 2.544 sono stati effettivamente realizzati. Su 1.405 opere già finanziate ne sono state completate 86. Dei 2,1 miliardi di euro stanziati per l’edilizia residenziale pubblica", osserva l'esponente di FI, "sono stati spesi solo 200 milioni. Tutte le proposte avanzate sono state respinte. Resta la rabbia per un governo che si fa bello della ricostruzione del viadotto Morandi trascurando di ricostruire le Marche e l’Italia". (Com)