Slovacchia: ministro degli Esteri riceve ambasciatore uscente della Bielorussia

- Il ministro degli Esteri della Slovacchia Ivan Korcok, ha ricevuto stamattina l'ambasciatore uscente della Bielorussia a Bratislava Igor Leshchenya. Qualora ne facesse domanda formale, l'ambasciatore sarebbe il primo diplomatico a ottenere l'asilo in Slovacchia. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa, Juraj Tomaga, direttore dell'ufficio stampa del ministero degli Esteri slovacco. Tomaga precisa che lo status diplomatico è irrilevante ai fini dell'ottenimento dell'asilo. "Un diplomatico può richiedere l'asilo secondo le legge come chiunque altro. Nella richiesta deve specificare le ragioni della stessa, per esempio una persecuzione politica", spiega Tomaga. Al momento il dicastero non ha notizia del fatto se altri Paesi del gruppo di Visegrad abbiano mai concesso l'asilo a diplomatici, ma di certo lo hanno già concesso a politici stranieri. E' il caso dell'ex ministro dell'Economia ucraino Bohdan Danylyshin, del leader di opposizione bielorusso Ales Michalevich e del marito dell'ex premier ucraina Yulia Tymoshenko, Oleksandr, che hanno ottenuto asilo in Repubblica Ceca tra il 2011 e il 2012. (segue) (Vap)