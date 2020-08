Slovacchia: ministro degli Esteri riceve ambasciatore uscente della Bielorussia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già alcuni giorni fa Korcok ha definito un passo logico le dimissioni dell'ambasciatore Leshchenya, che ha sostenuto apertamente i manifestanti antigovernativi del suo Paese. Il ministro evidenzia che non è pratica comune quella di commentare le decisioni di questo genere da parte dei funzionari di uno Stato estero, ma "questa situazione è differente". "Date le sue precedenti dichiarazioni politiche sulle azioni del governo della Bielorussia, che l'ambasciatore ha finora rappresentato", le sue dimissioni costituiscono "un passo logico". Il primo ministro slovacco, Igor Matovic, ha fatto sapere che l'ormai ex ambasciatore potrà fare domanda d'asilo in Slovacchia qualora non fosse nelle condizioni di rientrare in madrepatria a causa della sua posizione. (segue) (Vap)