Asia: Cooperazione Lancang-Mekong, Cina promette condivisione dati e sollecita sinergie nella connettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha annunciato la condivisione, a partire da quest’anno, dei dati idrologici sul Lancang-Mekong con gli altri paesi attraversati dal fiume. L’annuncio è stato dato oggi dal primo ministro cinese, Li Keqiang, in occasione del terzo vertice, tenutosi in videoconferenza, della Cooperazione Lancang-Mekong (Lmc), ida lui presieduto insieme all’omologo del Laos, Thongloun Sisoulith. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale cinese “Xinhua”. Il premier Li ha detto che la Cina collaborerà con gli altri paesi del gruppo a istituire una piattaforma condivisa di informazioni sulle risorse idriche per migliorare la cooperazione nella lotta al cambiamento climatico e nella prevenzione e gestione dei disastri naturali. Il rappresentante di Pechino ha lanciato anche proposte riguardanti lo sviluppo della connettività, suggerendo “una maggiore sinergia” tra la Cooperazione Lancang-Mekong e il Nuovo corridoio internazionale per il commercio terra mare (Ilstc), che attraversa la Cina occidentale e collegata il sud-est asiatico all’Eurasia. Infine, Li ha parlato della cooperazione contro il coronavirus, dichiarando che una volta sviluppati e distribuiti in Cina, i vaccini saranno distribuiti in via prioritaria ai paesi del Mekong. (segue) (Cip)