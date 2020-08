Perù: Defensoria del Pueblo chiede indagine su operazione polizia in discoteca di Lima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 13 persone sono morte in Perù dopo un’operazione della polizia in una discoteca di Lima, dove si svolgeva una festa in violazione del coprifuoco imposto per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus. Secondo il resoconto fornito dal ministero dell'Interno, ripreso dal quotidiano "El Comercio", 13 persone sono decedute dopo essere state calpestate dai presenti in fuga attraverso l’unica porta d’uscita del locale, dove si trovavano almeno 120 persone. Altre 22 persone sono state arrestate. La procura ha confermato che 11 delle 13 persone decedute erano positive al nuovo coronavirus, così come 15 delle 22 persone arrestate. Tra gli arrestati ci sono organizzatori della festa, amministratore e proprietari del locale, che rischiano una pena fino a 35 anni di carcere. (segue) (Mec)