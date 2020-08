Fase 3: Mulè (FI), anche su università manca programmazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, "questo è il governo della lotteria: tra click day e 'dea bendata' per ottenere bonus e Cassa integrazione, arriva il pallottoliere per trovare un posto in aula e seguire le lezioni all'università. Ancora una volta manca programmazione e piano didattico: perché al netto della decisione di ridurre della metà i posti per gli studenti in aula - sottolinea il parlamentare in una nota -, affidare alla rapidità di prenotazione online la possibilità di seguire in sede le lezioni è sbagliato nel metodo e nel merito. Se queste sono le premesse quali saranno gli sviluppi? Turnazione, mascherine obbligatorie, lezioni online... Tutto fa presagire l'ennesimo disastro firmato Conte e compagni. Ci affidiamo allora - conclude l'esponente di FI - alla lungimiranza dei rettori degli atenei italiani che giustamente rivendicano a gran voce 'i loro studenti'". (Com)