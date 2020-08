© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, definisce "sconvolgenti le immagini che arrivano da Verona e dai territori del Nord Italia. La mia vicinanza - prosegue il viceministro all'Interno su Twitter - a tutti i cittadini in difficoltà e gratitudine a quanti stanno prestando loro soccorso in queste ore. Lo Stato c'è e farà la sua parte per aiutare le comunità colpite dal maltempo". (Rin)