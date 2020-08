Milano: Carabinieri Bollate arrestano 60enne per maltrattamenti in famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 22.00 circa, di ieri i Carabinieri di Bollate (Mi)hanno arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia un 60enne già autore in passato di ripetute violenze fisiche e psicologiche nei confronti della moglie di 56 anni. Il soggetto rincasato in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, minacciava ed inveiva nei confronti della moglie e del figlio 23 enne convivente tentando di percuoterli, venendo tuttavia bloccato dai militari sopraggiunti su richiesta della stessa vittima. L'uomo è stato arrestato e portato al carcere milanese di "San Vitttore". (Rem)