Iran: Organizzazione iraniana energia atomica, incendio a Natanz fu “sabotaggio”

- L’incidente che ha avuto luogo lo scorso mese nella centrale nucleare di Natanz, nell’Iran centrale, sarebbe stato “un atto di sabotaggio”. Lo ha dichiarato il portavoce dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (Oiea), Behrouz Kamalvandi, in un’intervista all’emittente televisiva “Al Alam”. Secondo Kamalvandi “indagini della sicurezza hanno confermato che l’azione è stata un sabotaggio” e a suo tempo “gli ufficiali della sicurezza annunceranno i dettagli dell’esplosione e come essa ha avuto luogo”. Kamalvandi ha poi fatto riferimento alla situazione attuale dell’industria nucleare iraniana, precisando che il volume di acqua pesante prodotto nel paese ammonta a più di 130 tonnellate. Parte dell’acqua pesante, secondo il portavoce, “verrà esportata in altri paesi, inclusi vari paesi europei”, e l’Iran riuscirà a esportare il surplus di acqua pesante nonostante le sanzioni statunitensi. Il portavoce ha poi ricordato che questa settimana il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, visiterà il paese, e ha auspicato che la visita di Grossi aiuti a “eliminare le preoccupazioni di entrambe le parti” al riguardo. L’Iran, ha aggiunto Kamalvandi, non si è opposto all’accesso degli ispettori ai suoi siti nucleari, ma ritiene che le domande dell’Aiea debbano avere una “base legale” ed essere fondate “su prove e documenti seri”. (segue) (Res)