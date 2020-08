Abruzzo: Alice Cappagli vince premio "John Fante Opera Prima 2020"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torricella Peligna (Ch) la giuria popolare e la giuria dei letterati del Premio John Fante Opera Prima, composta da Maria Ida Gaeta, Masolino D'Amico, Nadia Terranova e Claudia Durastanti, alla presenza del sindaco di Torricella Peligna Carmine Ficca e della direttrice artistica del John Fante Festival Giovanna Di Lello, hanno decretato vincitrice della XV edizione Alice Cappagli con il romanzo "Niente caffè per Spinoza" (Einaudi, 2019). "Tre scritture di donne, tre voci differenti, originali e piene di energia, capaci di trasmettere, ognuna a suo modo, passione e speranza", afferma il presidente della giuria dei letterati Maria Ida Gaeta. Questa la motivazione della giuria: "Alice Cappagli, musicista, violoncellista dell'orchestra del teatro La Scala di Milano, ambienta il suo romanzo a Livorno. In questa città, che l'autrice riesce a descrivere con precisione e tenerezza, si incrociano le vite dei due protagonisti, un vecchio professore molto malandato e la sua badante. Si è apprezzata in questo libro la costruzione efficacissima dei personaggi e dell'evolversi della loro relazione, insieme alla capacità di emozionare attraverso la narrazione dell'armonia e del rispetto che caratterizzano sin dal primo momento il loro incontro". Alla cerimonia di premiazione erano presenti anche le altre due finaliste del Premio, Arianna Cecconi autrice del romanzo Teresa degli oracoli (Feltrinelli, 2020) e (in video) Claudia Petrucci autrice del romanzo L'esercizio (La nave di Teseo, 2020). Il Premio alla Carriera John Fante annunciato ieri dal due volte Premio Strega Sandro Veronesi, quest'anno è stato assegnato alla scrittrice Melania Mazzucco che ha ricevuto una statua raffigurante John Fante, opera realizzata dallo scultore Eduardo Mastronardi. (Gru)