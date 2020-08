Pompeo: "Il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina è irremovibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti offrono un sostegno irremovibile ad un Ucraina libera, resiliente e democratica. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in una nota stampa diffusa oggi in occasione del 29mo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. "Rimaniamo pienamente impegnati negli sforzi diplomatici per mettere fine all'aggressione da parte della Russia nell'Ucraina orientale", ha dichiarato Pompeo ribadendo che Washington respinge l'annessione della Crimea da parte di Mosca. Il segretario di Stato Usa ha sottolineato poi l'importanza che l'Ucraina porti avanti le riforme in campo economico, della sicurezza e dello stato di diritto. "L'amicizia tra i nostri due paesi non è mai stata così forte", ha affermato Pompeo auspicando che ciò possa continuare negli anni a venire. (Res)