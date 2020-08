Caccia: Wwf, in Abruzzo apertura unica il 1 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Wwf Abruzzo ha presentato, come ogni anno, le proprie osservazioni alla bozza di calendario venatorio regionale sia in fase di consulta venatoria sia nella fase della valutazione di incidenza (Vinca). Il contributo dell'Associazione, frutto di considerazioni basate su rilievi tecnico-scientifici, sembra non essere stato preso in considerazione. Se il calendario sarà approvato senza modifiche, ci si costringerà quindi all'ennesimo ricorso ai giudici amministrativi del Tar per far valere gli interessi di tutti i cittadini abruzzesi, affinché si riducano gli impatti della caccia sulla fauna selvatica. Il Wwf torna a chiedere, come ogni anno, l'apertura unica fissata al 1 ottobre per tutte le specie ornitiche. Nel calendario proposto, si legge nel documento, sono previste invece aperture a settembre per diverse specie; in particolare preoccupa quella alla Tortora selvatica, specie indicata nelle valutazioni europee come in precario stato di conservazione Tra le altre istanze formulate dal Wwf, c'è la richiesta di una maggiore tutela per l'Orso bruno marsicano, con la definitiva esclusione della caccia in minibraccata e una valutazione dell'incidenza dell'effetto di accumulo dovuto alle diverse forme di caccia: si aggiunge, infatti, nelle aree di presenza della specie, oltre a quella ordinaria anche quella di selezione. Si ribadisce inoltre il fatto che la Regione Abruzzo continua a omettere nel calendario venatorio le disposizioni previste dalla Delibera di Giunta n. 480 del 05 luglio 2018 che definisce la perimetrazione dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. Si utilizza una terminologia impropria, ma ancor più grave, a due anni dall'approvazione dalla delibera, si omette di predisporre tutti gli atti consequenziali all'istituzione dell'Area Contigua e previsti dalla L. 394/91 e s.m.i. come la modifica del carico venatorio e la definizione di modi e tempi di caccia distinti per l'Area. (Gru)