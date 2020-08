© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- all'una di questa notte in via Padova è scoppiata una rissa durante la quale M. A.E.B., maschio 43 anni, ha riportato ferite di arma da taglio alla testa, al torace, al braccio sinistro e alla schiena. L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. (Rem)