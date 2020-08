Scuola: assessore Sanità Lazio, se si verificheranno positività l'Istituto chiude

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Temo che toccherà anche a noi", come alla Germania "di chiudere le scuole in casi di positività". Lo ha detto l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato in una intervista al Corriere della Sera. "Almeno per questo anno scolastico dovremmo abituarci a un simile scenario, perché appena si verificheranno casi di positività i plessi verranno chiusi, scatterà la quarantena, si attiverà la didattica a distanza e nel frattempo gli istituti andranno sanificati. Dopo un nuovo modello di sanità a fisarmonica, dobbiamo pensare anche a una scuola a fisarmonica: saremo pronti cioè, con l'ausilio pratico della Uscar (Unità speciali di continuità assistenziale regionale) a fare tamponi, a intervenire in modo mirato e tempestivo per circoscrivere eventuali cluster", ha aggiunto l'assessore D'Amato che sull'obbligo delle mascherine in classe ha aggiunto: "Aspettiamo la decisione del Comitato tecnico scientifico, ma ci atterremo alle disposizioni nazionali". (Rer)