Terremoto: Rosato (Iv), comunità devono tornare a vivere

- "Quattro anni fa la scossa di terremoto non colpì solo Amatrice ma anche le comunità vicine nell’Umbria, Abruzzo e Marche, proprio lì dove si trova la più vasta area colpita dal terremoto del paese e dove ancora la ricostruzione è in tanti luoghi mai nemmeno ripartita nonostante le tante norme approvate e risorse stanziate". Questo uno dei passaggi del messaggio pubblicato su Facebook da Ettore Rosato, presidente di Italia viva, in occasione dell'anniversario del sisma del centro Italia. "Nostro dovere è si ricordare ma questo non basta. Bisogna che le persone possano tornare nelle loro case, quelle comunità tornare a vivere dove stavano. Solo questo - conclude - potrà lenire il dolore di chi ha vissuto quelle drammatiche ore". (Rin)