Vietnam-Cina: ministri Esteri celebrano 20mo anniversario del Trattato sul confine terrestre (3)

- Wang, riferisce l’agenzia ufficiale cinese “Xinhua”, ha a sua volta sottolineato che dalla normalizzazione delle relazioni bilaterali i due paesi si sono impegnati a risolvere le questioni relative ai confini terrestri attraverso il dialogo e la consultazione. A suo parere le aree di confine costituiscono un importante ponte di cooperazione per promuovere lo sviluppo comune e questo ruolo di collegamento dovrebbe essere valorizzato per il benessere dei due paesi e dei loro popoli: “La Cina è pronta a lavorare a stretto contatto con il Vietnam per rendere il confine terrestre pacifico e amichevole per la cooperazione, lo sviluppo comune e la prosperità”, ha dichiarato. Inoltre, bisognerebbe trarre insegnamento dalla soluzione delle controversie relative ai confini terrestri per cercarne una anche riguardo alle controversie marittime. Infine, Wang ha evidenziato che Cina e Vietnam sono stati i primi tra i paesi del mondo ad aver contenuto con successo l’emergenza sanitaria Covid-19 e a riprendere lo sviluppo economico e sociale. (segue) (Fim)