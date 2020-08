Vietnam-Cina: ministri Esteri celebrano 20mo anniversario del Trattato sul confine terrestre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il Vietnam e la Cina resta aperta la disputa nel Mar Cinese Meridionale. La settimana scorsa Hanoi ha ribadito le sue rivendicazioni territoriali e condannato il recente invio da parte della Cina di un bombardiere Xian H-6 sulle Isole Paracelso, definendo l’iniziativa una minaccia alla pace e alla stabilità regionale. La condanna è stata espressa il 20 agosto in una conferenza stampa dalla portavoce del ministero degli Esteri vietnamita Le Thi Thu Hang. “Abbiamo più volte ribadito che gli arcipelaghi Paracelso e Spratly sono parte inseparabile del territorio vietnamita. Il Vietnam ha una base giuridica completa e prove storiche per affermare la sua sovranità sui due gruppi di isole, in linea con il diritto internazionale”, ha detto Hang. Lo spiegamento di armamenti e aerei da combattimento alle Paracelso costituisce una “grave violazione” della sovranità di Hanoi e “mette a repentaglio la pace e la stabilità nella regione”, ha aggiunto la portavoce. “Chiediamo a tutte le parti coinvolte di dare un contributo significativo e responsabile al mantenimento della pace, della stabilità e della sicurezza nel Mar Cinese Meridionale”, ha concluso. (Fim)