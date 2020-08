Mali: proseguono colloqui fra giunta militare e mediatori Cedeao, si discute sul destino di Keita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mediatori della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) hanno raggiunto un accordo su alcuni punti nei colloqui con la giunta militare che ha preso il potere in Mali dopo la destituzione del presidente Ibrahim Boubacar Keita. È quanto riferito dal capo mediatore della Cedeao, l’ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan, parlando alla stampa ieri sera al termine della prima tornata di colloqui. “Siamo stati in grado di concordare una serie di punti, ma non c’è ancora accordo su tutte le questioni”, ha detto Jonathan. “Abbiamo raggiunto un compromesso su alcuni aspetti e i negoziati proseguiranno domani”, ha detto il portavoce della giunta militare, Ismael Wague. I leader della giunta militare presieduta dal colonnello Assimi Goita e i mediatori della Cedeao guidati da Jonathan si sono incontrati a porte chiuse per tutta la giornata di ieri. Nessuna delle due parti ha finora fornito dettagli sulle questioni su cui si è raggiunto un accordo e su quali siano le questioni ancora in sospeso, tuttavia secondo quanto riferito dall’emittente francese “Rfi”, la giunta militare - nota come Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp) - avrebbe proposto una transizione di tre anni guidata da un militare e composta per lo più da militari, concedendo in cambio il rilascio di Keita per consentirgli di tornare nella sua dimora o di lasciare il Paese. (segue) (Res)