Mali: proseguono colloqui fra giunta militare e mediatori Cedeao, si discute sul destino di Keita (2)

- La delegazione dei leader dell'Africa occidentale è arrivata sabato scorso in Mali per cercare di riportare un governo civile nel Paese dopo il colpo di Stato militare e dovrebbe incontrare anche il deposto presidente della Repubblica, Ibrahim Boubakar Keita. I militari ribelli hanno arrestato Keita e altri leader dopo un ammutinamento, infliggendo un altro duro colpo a una nazione già alle prese con l’insurrezione islamista e il diffuso malcontento per l’operato del governo. I Paesi vicini del Mali chiedono il ripristino di Keita - trattenuto con il primo ministro Boubou Cisse in una caserma di Kati, a nord-ovest di Bamako dove è iniziato il golpe - affermando che lo scopo della missione è aiutare "a garantire il ritorno immediato dell'ordine costituzionale". Venerdì 21 agosto gli Stati Uniti hanno sospeso gli aiuti militari al Mali, così come i programmi di addestramento e di supporto delle forze armate. Migliaia di maliani esultanti sono scesi nelle strade di Bamako sempre venerdì per celebrare la deposizione di Keita, rieletto nel 2018 ma al centro di un diffuso malcontento. La Cedeao chiede la liberazione dei funzionari arrestati, nega la legittimità del neo-costituito Cnsp e ha minacciato sanzioni nei confronti dei golpisti e dei loro collaboratori. “Il tempo dei colpi di Stato è finito”, ha affermato la Cedeao in un messaggio diretto alla giunta che ha preso il potere in Mali. (segue) (Res)