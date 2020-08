Mali: proseguono colloqui fra giunta militare e mediatori Cedeao, si discute sul destino di Keita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto Bamako è stata sospesa da tutti gli organi decisionali dell’organizzazione, mentre tutte le frontiere terrestri e aeree con i Paesi membri della Cedeao sono stati chiusi, così come le transazioni e gli scambi commerciali, ad eccezione di quelli riguardanti medicinali, carburante ed energia elettrica. L’obiettivo dichiarato dall’organizzazione è “il ritorno, il prima possibile, alla calma e a una situazione di normalità istituzionale”. L’ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan, nominato inviato speciale della Cedeao per la crisi in Mali, si è detto contestualmente disponibile a “riunire tutte le posizioni". Il presidente deposto Keita, 75 anni, ha vinto le elezioni in modo schiacciante nel 2013, presentandosi come una figura unificante in un paese diviso, ed è stato rieletto nel 2018 per un altro mandato di cinque anni. Tuttavia, Keita non è riuscito a fare passi avanti contro la rivolta jihadista che ha lasciato ampie porzioni del Paese nelle mani di islamisti armati che hanno riacceso la violenza etnica. Migliaia di truppe Onu e francesi, insieme ai militari di cinque paesi del Sahel, sono stati schierati per cercare di arginare lo spargimento di sangue. Quello del 18 agosto scorso è il secondo colpo di Stato in otto anni in Mali e ha accresciuto la preoccupazione per la stabilità regionale, poiché l’insurrezione jihadista minaccia anche i vicini Niger e Burkina Faso..Stato che ha portato alla destituzione di Keita. I leader golpisti hanno affermato di essere in contatto con i gruppi di opposizione per avviare il processo di nomina di un presidente di transizione, come confermato dal portavoce della giunta, Ismael Wagué, in un’interista rilasciata all’emittente “France 24” (Res)