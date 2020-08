Usa: presidenziali, Trump a Charlotte per nomination repubblicana alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si recherà oggi a Charlotte, in North Carolina, per ottenere ufficialmente la nomination repubblicana per la corsa alla Casa Bianca, in vista delle presidenziali del 3 novembre. Lo comunica la Casa Bianca. Secondo quanto riferisce la stampa Usa, l'Air Force One con abordo il presidente dovrebbe arrivare a Charlotte alle 11.45 locali (le 17.45 ora italiana). Inizialmente era previsto che l'intera convention si tenesse a Charlotte ma, considerate le restrizioni per il coronavirus, ci sono state delle modifiche, per questo Trump pronuncerà il suo discorso di accettazione della nomination dalla Casa Bianca, rompendo così la tradizione di considerare la residenza presidenziale un luogo istituzionale e non un posto per comizi di partito.(Nys)