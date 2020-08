Maltempo: Fraccaro, governo al fianco di Verona e zone colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo è al fianco della città di Verona e delle popolazioni del Veneto colpite da un fortissimo nubifragio. Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. "Seguiamo costantemente l’evolversi della situazione per avere una stima dei danni subiti da abitazioni, infrastrutture e attività produttive - spiega in una nota -. Ancora una volta il Nord Est è flagellato da alluvioni e crolli che hanno messo in ginocchio il territorio, dimostrando le nefaste conseguenze dei cambiamenti climatici. Ringraziamo i volontari e i soccorritori che si sono attivati tempestivamente per aiutare i cittadini coinvolti e garantire il progressivo ripristino della normalità. Daremo tutto il supporto necessario a Verona e alle zone colpite”. (Com)