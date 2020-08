Maltempo: Lorenzo Fontana (Lega), risposta governo sia eccezionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sera ho avuto modo di sentire il presidente del Consiglio Giuseppe Conte il quale mi ha assicurato che oggi faranno tutte le valutazioni necessarie per la nostra Città. Ad un evento eccezionale, spero che ci sarà una risposta eccezionale". Lo afferma il segretario della Liga Veneta e vicesegretario federale della Lega Lorenzo Fontana dopo il nubifragio di ieri sera che ha colpito duramente il territorio veronese e altre province venete. "Il presidente Zaia – sottolinea Fontana - ha subito firmato lo stato di crisi e lo ringrazio per la celerità del suo intervento, così come ringrazio anche l'assessore Bottacin con cui siamo stati in contatto fin da subito, che ha coordinato la protezione civile arrivata anche dalle altre province venete". "Il nostro territorio supererà anche questa prova – assicura Fontana - perché la sua gente, i suoi operatori, i suoi volontari, la sua protezione civile già ieri, da subito, erano sui luoghi disastrati per vedere come risolvere i problemi. Perché questo è lo spirito di questa città, che mi rende orgoglioso di essere veronese. Ci auguriamo che anche il governo faccia la sua parte, dando risorse adeguate e massimo sostegno alle nostre comunità duramente colpite dal maltempo". (Com)