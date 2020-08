Coronavirus: Asl Roma 5, da oggi le postazioni drive in diventano tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Asl Roma 5 da oggi le postazioni per i tamponi diventano tre. Lo comunica l'azienda sanitaria locale. Sarà riattivata dalle 13 (fino alle 20) di oggi la postazione drive-in per i tamponi Sars Cov 2 nel piazzale presso il Car in via Tenuta del Cavaliere nel comune di Guidonia Montecelio. La postazione da domani, martedì 25 agosto, sarà attiva con orario 9 – 20. Questi dunque i tre presidi sul territorio della Asl Roma 5 aperti 7 giorni su 7 (inclusi domenica e festivi) dalle 9 alle 20: Palombara Sabina, Casa della Salute; Colleferro, via degli Esplosivi; Guidonia Montecelio, via Tenuta del Cavaliere.(Com)