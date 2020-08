Monza: da 3 al 5 settembre ritorna il "Festival dell'operetta" in piazza Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna a Monza il "Festival dell'operetta" dal 3 al 5 settembre in piazza Roma (ore 21). Tre serate dedicate alla "piccola lirica" con la "Compagnia d'Operette" di Elena D'Angelo. Scenografie raffinate, personaggi in costume, un'orchestra dal vivo saranno gli ingredienti fondamentali delle serate, capaci di regalare emozioni musicali originali e di grande qualità. "L'operetta appartiene al patrimonio culturale italiano e alla nostra identità, spiega l'assessore alla Cultura Massimiliano Longo. È un genere musicale popolare che ha segnato profondamente la storia della lirica del nostro Paese. Questo progetto, sostenuto con passione da Elena D'Angelo, è la porta attraverso la quale far entrare appassionati e curiosi nel mondo dell'operetta e, perché no, magari anche in quello dell'opera. Le due precedenti edizioni, con un grande successo di pubblico, hanno dimostrato che siamo sulla strada giusta". Si inizia giovedì 3 settembre con "Le canzoni della radio anni '30". Da "Non dimenticar le mie parole" a "Ma l'amore no", da "Ti parlerò d'amor" a "Maramao perché sei morto": lo spettacolo è un concerto dedicato alle canzoni più famose della storia della radio, dalle sue origini fino al momento in cui la televisione diede un'immagine alle emozioni.