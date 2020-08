Monza: da 3 al 5 settembre ritorna il "Festival dell'operetta" in piazza Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 4 settembre secondo appuntamento con “Ballo al Savoy”, operetta in due atti di Paul Abraham che debuttò con successo a Berlino nel 1932. In un'atmosfera di considerevole suggestione il compositore ha saputo unire la tradizione operettistica occidentale al jazz e alla canzonetta leggera americana; un meccanismo fatto di grande spettacolo visivo, balli e dialoghi spiritosi. Il “Festival dell'operetta” termina sabato 5 settembre con “Il paese dei campanelli”, famosissima operetta in tre atti di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato che debuttò nel 1923 al Teatro Lirico di Milano. Gli spettacoli sono gratuiti per il pubblico, con prenotazione online obbligatoria sul sito www.comune.monza.it o sul sito www.eventbride.it. Info: Ufficio Cultura (039.230.21.92 - cultura@comune.monza.it). (Com)