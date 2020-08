Grecia: Creta, quattro feriti in un'esplosione al porto di Heraklion

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro marinai sono rimasti feriti questa mattina dopo l'esplosione del motore di un traghetto della Blue Horizon, nel porto di Heraklion a Creta. I feriti, di cui uno sarebbe in grave condizioni, sono stati trasferiti all'ospedale universitario del capoluogo dell'isola greca. "Le autorità del porto hanno già avviato un'indagine per scoprire esattamente cosa abbia causato l'esplosione", hanno fatto sapere dal porto di Heraklion secondo l'agenzia di stampa "Ana-Mpa". "Quello che è certo - hanno aggiunto - è che qualcosa è accaduto nella sala dei motori". La nave dove si è verificata l'esplosione, di proprietà della società Blue Star, era arrivata nel porto di Creta questa mattina attorno alle sei. Al momento dell'esplosione non vi erano passeggeri a bordo, oltre al personale.(Gra)