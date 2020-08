Romania: Ue approva garanzia di 62 milioni di euro per compagnia aerea Blue Air (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò eviterà - ha aggiunto Vestager - interruzioni per i passeggeri e garantirà le connessioni regionali, in particolare per il numero significativo di cittadini romeni che lavorano all'estero e per molte piccole imprese locali che dipendono da biglietti economici offerti da Blue Air su una rete di rotte sviluppate per soddisfare le loro esigenze specifiche. Continuiamo a lavorare con gli Stati membri per discutere le possibilità esistenti e trovare soluzioni praticabili per preservare questa parte importante dell'economia, in linea con le norme dell'Ue". Blue Air è una compagnia aerea privata romena con sede in Romania, Italia e Cipro. Con una flotta di 18 aeromobili, Blue Air serve 92 rotte e 15 paesi, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri nel 2019. (Rob)