Umbria: Pd-M5s-Misto, annullare delibera su interruzione gravidanza con Ru486, applicare linee guida Ministero

- I capogruppo Tommaso Bori (Pd), Thomas De Luca (M5s) e Vincenzo Bianconi (Gruppo Misto) e i consiglieri MicheleBettarelli, Simona Meloni, Fabio Paparelli e Donatella Porzi (Gruppo Pd) hanno chiesto alla giunta regionale dell'Umbria di conoscere la ragione per le quale non sia stata ancora annullata la "delibera della vergogna" (n. 467 del 10 giugno 2020) che costringe a un ricovero ospedaliero di tre giorni, e, contestualmente, applicate le nuove Linee guida ministeriali in materia di interruzione di gravidanza farmacologica. “L'azione liberticida portata avanti negli scorsi mesi dalla presidente della Regione, Tesei - hanno evidenziato gli esponenti dell’opposizione consiliare - è stata totalmente sconfessata da subito dalla comunità medico-scientifica, ed ora sia dal ministero della Salute che dal Consiglio superiore di sanità. È pertanto urgente che venga ripristinato da subito il diritto delle donne umbre a poter ricorrere alla pillola Ru486 anche in regime di day hospital senza obbligo di ricovero di tre giorni come stabilito dalla giunta leghista in Umbria. Ogni giorno perso senza applicare le linee guida e senza aver annullato la ‘delibera della vergogna’ nega ancora, e di fatto, alle donne umbre di poter scegliere l’interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico consentito fino a 9 settimane compiute di età gestazionale, presso strutture ambulatoriali pubbliche adeguatamente attrezzate, funzionalmente collegate all’ospedale ed autorizzate dalla Regione, nonché presso i consultori, oppure day hospital”. (segue) (Ren)