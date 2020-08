Umbria: Pd-M5s-Misto, annullare delibera su interruzione gravidanza con Ru486, applicare linee guida Ministero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il movimento di migliaia di donne e di uomini - hanno aggiunto i consiglieri regionali Pd, M5s e Misto - che si è attivato spontaneamente sia a livello locale e che nazionale, contro quella scelta oscurantista e strumentale assunta della presidente Tesei e promossa dal senatore della Lega Pillon, ha dimostrato di avere ragione sia nel merito che nel metodo delle rivendicazioni portate avanti. Ora però la Regione Umbria non ha più alibi: faccia quello che gli impone la legge: annulli la delibera 467 e adegui le linee guida regionali a quelle emanate dal Ministero lo scorso 12 agosto. Alla luce di quanto accaduto torneremo a chiedere con forza anche la piena attuazione della legge 194, specie nella parte che prevede la promozione dell'educazione sessuale nelle scuole, una rete potenziata dei Consultori sul territorio e il diritto alla contraccezione gratuita, per far tornare l’Umbria una regione all’avanguardia nel panorama dei diritti civili e a sostegno della libertà di scelta e di autodeterminazione delle donne”, hanno concluso i consiglieri di opposizione. (Ren)