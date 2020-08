Polonia: premier Morawiecki invita capigruppo a incontro su situazione in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha invitato i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari a un incontro mercoledì prossimo dedicato alla situazione in corso in Bielorussia. Lo rende noto Michal Dworczyk, portavoce del premier polacco, che ha parlato all'emittente televisiva "Tvn 24". Interrogato se il governo di Varsavia sia pronto all'eventualità che il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, inasprisca la sua reazione contro le proteste in corso nel paese, Dworczyk ha risposto che molto dipende dalla determinazione dell'opposizione. "Se le iniziative dal basso proseguiranno, sarà difficile per Lukashenko tornare alla violenza con la quale voleva spegnere questo movimento", ha dichiarato. (Vap)