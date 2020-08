Libano-Italia: ministro Difesa Guerini oggi a Beirut, previsto incontro con presidente Aoun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell’Italia, Lorenzo Guerini, si recherà oggi in missione ufficiale a Beirut, in Libano. L’esponente del governo italiano sarà ricevuto dal presidente della Repubblica libanese, Michel Aoun, incontrerà la ministra della Difesa dimissionaria, Zeina Akar, il comandante delle Forze armate libanesi, generale Joseph Aoun, si recherà in visita presso l'ospedale da campo italiano nell'Università Libanese a Hadath e poi a bordo della nave della Marina Militare italiana San Giusto ormeggiata nel porto di Beirut. Partita da Brindisi, nave San Giusto è arrivata sabato sera, 22 agosto, al porto della capitale con a bordo assetti della Marina militare e dell'Esercito. L'iniziativa rientra nel quadro dell'operazione umanitaria della Difesa "Emergenza Cedri", per dare un segno di vicinanza dell'Italia alla popolazione libanese, colpita dalla devastante esplosione del 4 agosto scorso. “I militari italiani, da 38 anni, non hanno mai cessato di essere presenti in Libano, mettendo la propria professionalità al servizio della stabilità e del rafforzamento della sicurezza, garantendo costantemente la necessaria assistenza e, oggi, con questa nuova missione umanitaria, si rafforza lo storico legame tra i due paesi", ha detto il ministro Guerini in un comunicato, sottolineando il delicato lavoro che i circa 1.200 soldati italiani, impegnati nella "Missione Unifil", svolgono quotidianamente in un contesto così delicato. (Res)