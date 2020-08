Ue: ministro Finanze tedesco Scholz, il debito comune continuerà oltre l'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Introdotto per finanziare il Fondo per la ripresa dell'Ue dalla crisi del coronavirus, il debito comune emesso dall'Ue “continuerà” oltre l'emergenza e “forse” costituisce “il maggiore cambiamento” nell'Unione europea dall'introduzione dell'euro. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz nel corso di un'intervista rilasciata al gruppo editoriale Funke. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per Scholz, la comunitarizzazione del debito “non è un fuoco di paglia legato alla crisi”. Inoltre, il Fondo per la ricostruzione dell'Ue è “un autentico passo avanti per la Germania e l'Europa da cui non si torna indietro”. Nel complesso, ha sottolineato Scholz, “sono tutti cambiamenti profondi, forse i più grandi dall'introduzione dell'euro”. Per il ministro delle Finanze tedesco, “ora si dovrà inevitabilmente discutere delle entrate comuni dell'Ue, che potrebbero migliorare la capacità di azione dell'Unione europea”. (segue) (Geb)