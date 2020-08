Ue: ministro Finanze tedesco Scholz, il debito comune continuerà oltre l'emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, Scholz ha affermato che “ciò può diventare rapidamente rilevante. Se il Fondo per la ripresa deve essere rimborsato, non dovrebbe avvenire a scapito del normale bilancio dell'Ue”. Per tale motivo, ha dunque senso che l'Unione europea generi proprie entrate, ad esempio mediante il commercio di quote di emissioni nel trasporto marittimo e aereo, la tassazione delle transazioni finanziarie o delle piattaforme digitali. Al fine di poter agire più rapidamente nelle crisi e nelle sfide future, il ministro delle Finanze tedesco ha chiesto una riforma delle norme sul voto nel Consiglio europeo e nel Consiglio dell'Ue. Secondo Scholz, infatti, “l'Unione europea ha bisogno dell'opportunità di agire insieme”. Tuttavia, ciò “richiede decisioni a maggioranza qualificata in politica estera, fiscale o di bilancio invece della necessità dell'unanimità”. (Geb)