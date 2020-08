India: coronavirus, 3,1 milioni di casi, quelli attivi scesi al 23 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I casi di coronavirus in India, aggiornati a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi), sono saliti a 3.106.349, con 57.542 decessi e 2.338.035 pazienti guariti o dimessi dagli ospedali; i casi attivi sono 710.771. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Il dicastero ha sottolineato che i casi attualmente positivi sono scesi al 23,24 per cento del totale e che quelli risolti sono il triplo di quelli attivi. Tutti i 35 Stati e Territori dell'Unione sono interessati dalla trasmissione del virus; il Maharashtra è il più colpito. Nelle ultime 24 ore nel paese sono stati registrati 61.408 nuovi casi e 836 decessi. Il tasso di recupero è del 74,9 per cento mentre quello di letalità dell'1,86 per cento. Ieri sono stati effettuati 609.917 test e il totale ha raggiunto 35.902.137, secondo i dati del Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr). L'India è al terzo posto al mondo per casi, dopo Stati Uniti e Brasile, e al quarto per decessi, dopo Usa, Brasile e Messico. Il primo caso è stato individuato il 30 gennaio e il milionesimo il 16 luglio mentre il totale dei contagi è passato da due a tre milioni in soli 16 giorni, dal 6 al 22 agosto.