Libia: i ministri degli Esteri di Francia ed Egitto discutono della soluzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Francia, Jean-Yves Le Drian, ha discusso con il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry della soluzione politica in Libia a seguito degli annunci sul cessate il fuoco da parte del capo del Consiglio presidenziale di Tripoli, Fayez al Sarraj, e del presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh. Secondo una dichiarazione del dicastero degli Affari esteri egiziano, i due ministri hanno parlato di diversi dossier regionali, in particolare della Libia, accogliendo con favore le dichiarazioni in favore di un cessate il fuoco e dell'arresto delle operazioni militari in tutti i territori libici. Le Drian e Shoukry hanno definito tale iniziativa come "un passo importante sulla strada per raggiungere una soluzione politica, soddisfare le aspirazioni del popolo libico di stabilità e sicurezza, preservare le ricchezze libiche, contribuendo allo stesso tempo al confronto risoluto dei gruppi terroristici e agli interventi stranieri che cercano per far precipitare la situazione”. (Lit)