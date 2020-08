Coronavirus: sindaco Cagliari, positivi passati da 8 a 28 in sette giorni ma nuova serrata non è pensabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Cagliari i casi di positività al coronavirus sono passati da 8 a 28 in una settimana. Lo rende noto il sindaco, Paolo Truzzu, precisando che si tratta di persone asintomatiche e con sintomi lievi: il 90 per cento si trova infatti in isolamento domiciliare. "Un nuovo lockdown a mio parere non è nemmeno minimamente pensabile. La sicurezza che avremmo avuto – spiega il primo cittadino del capoluogo sardo - se i test 'costituzionali' oggi e 'incostituzionali' allora si fossero fatti, come chiedeva il Presidente Solinas, non per chiudere l'Isola agli 'untori', ma per garantire maggiore serenità a tutti e tracciare per tempo eventuali focolai"."La sicurezza che avevamo a giugno e luglio, quando dopo 60 giorni di apertura i contagi erano praticamente zero - ha continuato Truzzu - e non perché i sardi siano dotati di un dna nuragico che li rende più forti e resistenti al virus, ma semplicemente perché sono stati più attenti e ligi. Magari rinunciando a vacanze all'estero e a frequentare luoghi particolarmente affollati. Del resto ciò che accade dipende sempre da noi, dalle nostre scelte. Anche se è sempre più facile attribuire le responsabilità agli altri". (segue) (Mig)